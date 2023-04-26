Артиллерист с позывным Медведь рассказал, как остановил прорыв врага в Запорожской области

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Наводчик самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» Сергей Медведев с позывным Медведь рассказал, как остановил продвижение противника в Запорожской области.

«Мы находились на дежурстве, старшее руководство заметило противника, продвигающегося в нашу сторону, нам был отдан приказ выйти на позицию и отработать по противнику. Мой расчет вместе со мной занял огневую позицию и начал работать по противнику», - сказал он.

Командование доложило, что его расчет уничтожил личный состав и три единицы техники противника, продвижение было остановлено. За выполнение задачи артиллериста наградили медалью имени Жукова.

Медведь принимает участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции. По словам артиллериста, за все время СВО его расчет поразил огромное количество целей, включая опорные пункты, минометные расчеты, личный состав и бронетехнику противника.

Ранее в пресс-центре группировки «Днепр» рассказали, как ВС РФ уничтожили 15 украинских диверсантов и склад противника на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.