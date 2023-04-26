Российские войска сорвали ротацию противника в районе Марьинки

Артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар и уничтожили до 30 украинских боевиков.

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Наши бойцы сорвали ротацию неприятеля в районе Марьинки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», - заявил Астафьев.

Кроме этого, он сообщил об огневом налете, под который попала автомобильная колонна украинских боевиков на Авдеевском направлении. Удар наносили артиллеристы 1-го армейского корпуса. Залп из РСЗО «Град» уничтожил пять единиц бронетехники врага и до 25 боевиков.

А на Лисичанском направлении был уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады неприятеля. Это произошло в районе населенного пункта Григоровка.

Еще Вадим Астафьев упомянул ракетный удар по пункту временной дислокации 60-й мехбригады неприятеля, который находился в Краматорске. Потери врага в живой силе и технике, как сообщил начальник пресс-центра, оказались значительными.

Также сообщалось, что российская группировка «Днепр» уничтожила 15 украинских диверсантов и склад противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.