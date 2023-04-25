В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дочь Маршала Победы Ивана Конева рассказала о письме американца-участника встречи на Эльбе

Игнат Далакян
09:15 25.04.2023
Джозеф Паловски, согласно ее рассказу, был инициатором так называемой клятвы, которую встретившиеся в этот день американские и русские военнослужащие давали на Эльбе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Дочь Маршала Победы Ивана Конева Наталья в беседе со «Звездой» рассказала о письме американца-участника встречи на Эльбе, в котором говорилось о предложении сделать 25 апреля «Днем Эльбы».

«Мне довелось читать и слышать об этом, и рассказы моего отца, потому что он уже после войны встречался с некоторыми ветеранами Эльбы. И даже я храню в архиве письмо одного из активных участников встречи на Эльбе, рядового Джозефа Паловски, который был в составе одного из американских патрулей и лично участвовал в первой встрече 25 апреля», - поделилась Наталья Конева.

Дочь Маршала Победы рассказала, что ее отец с ним виделся, а также сохранилось письмо от него, где американец предлагал 25 апреля назвать «Днем Эльбы».

«Он был очень большим энтузиастом того что произошло на Эльбе и одним из инициаторов заключения так называемой клятвы, которую встретившиеся в этот день американские и русские солдаты, офицеры и генералы давали на Эльбе. Эта клятва имеет замечательные слова, ее легко сегодня прочитать, она существует. Паловски писал отцу, что очень хочет чтобы американские власти поддержали такое желание и движение, чтобы 25 апреля стал Днем Эльбы. Знаком того, когда американцы и русские протянули друг другу руки, чтобы это был день очень больших надежд, что мир будет долгим, что ни дети, ни внуки этих людей уже никогда не встречались на поле брани», - рассказала дочь Ивана Конева.

Ранее ветеран США рассказал, как прошла легендарная встреча с русскими на Эльбе в 1945-м году.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:03 В стране и мире
В МИД РФ заявили о возможности отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности
08:11 В стране и мире
Видео
Уголовное дело возбуждено после падения вертолета санавиации в Волгоградской области
05:30 Армия
Видео
Российские ремонтники показали способность восстанавливать любую технику на Запорожском направлении
05:37 В стране и мире
Видео
Ветеран США рассказал, как прошла легендарная встреча с русскими на Эльбе в 1945-м
05:15 Армия
Видео
Опубликованы кадры ударов экипажа Ми-35 по украинским позициям в зоне СВО
Популярное
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Уголовное дело возбудили против лидера группы «Несчастный случай» Кортнева
Оператор Путина рассказал о реакции военных на неожиданный приезд президента в зону СВО
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Times: Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно общался с подчиненными
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.