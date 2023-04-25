Дочь Маршала Победы Ивана Конева рассказала о письме американца-участника встречи на Эльбе

Джозеф Паловски, согласно ее рассказу, был инициатором так называемой клятвы, которую встретившиеся в этот день американские и русские военнослужащие давали на Эльбе.

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Дочь Маршала Победы Ивана Конева Наталья в беседе со «Звездой» рассказала о письме американца-участника встречи на Эльбе, в котором говорилось о предложении сделать 25 апреля «Днем Эльбы».

«Мне довелось читать и слышать об этом, и рассказы моего отца, потому что он уже после войны встречался с некоторыми ветеранами Эльбы. И даже я храню в архиве письмо одного из активных участников встречи на Эльбе, рядового Джозефа Паловски, который был в составе одного из американских патрулей и лично участвовал в первой встрече 25 апреля», - поделилась Наталья Конева.

Дочь Маршала Победы рассказала, что ее отец с ним виделся, а также сохранилось письмо от него, где американец предлагал 25 апреля назвать «Днем Эльбы».

«Он был очень большим энтузиастом того что произошло на Эльбе и одним из инициаторов заключения так называемой клятвы, которую встретившиеся в этот день американские и русские солдаты, офицеры и генералы давали на Эльбе. Эта клятва имеет замечательные слова, ее легко сегодня прочитать, она существует. Паловски писал отцу, что очень хочет чтобы американские власти поддержали такое желание и движение, чтобы 25 апреля стал Днем Эльбы. Знаком того, когда американцы и русские протянули друг другу руки, чтобы это был день очень больших надежд, что мир будет долгим, что ни дети, ни внуки этих людей уже никогда не встречались на поле брани», - рассказала дочь Ивана Конева.

Ранее ветеран США рассказал, как прошла легендарная встреча с русскими на Эльбе в 1945-м году.