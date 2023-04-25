Ветеран США рассказал, как прошла легендарная встреча с русскими на Эльбе в 1945-м
Ветеран США Френк Кон, участник легендарной встречи на Эльбе, рассказал «Звезде» подробности одного из ключевых событий Второй мировой войны - встречи советских войск с войсками американских союзников 25 апреля 1945 года.
Френк Кон служил тогда в разведке и получил приказ пересечь Эльбу с секретным поручением для советского командования.
«Командир искал кого-нибудь кто разговаривает по-русски, но не мог никого найти. Я мог переводить с немецкого, но тем не менее он обратился ко мне и сказал "Френк, пойдем со мной, нам нужно пересечь реку, чтобы встретиться с русскими". Я сказал "Я не могу вам помочь, я не говорю по-русски, знаю лишь одно слово - товарищ, и все!". Он сказал "Не волнуйся, пойдешь со мной, будешь заниматься картой"», - вспоминает американский ветеран.
Для переправы они взяли немецкого лодочника.
«На середине реки командир решил дать понять советским солдатам, что мы американцы, поэтому он встал во весь рост и показал себя», - рассказал Френк Кон.
Американцы с некоторым опасением ступили на берег Эльбы и были поражены радушному приему со стороны русских.
«Когда мы оказались на другом берегу Эльбы, я и представить не мог как на встретят. Они обнимали нас, целовали, они окружили нас, мне предложили выпить водку. Мне было 19 лет, до этого я никогда не пил водку, и после небольшого глотка я понял что не смогу выпить много этого напитка», - с улыбкой рассказывает ветеран.
В ответ на русское гостеприимство американец решился поделиться сигаретами - больше у него ничего с собой не было.
«Я стоял на берегу реки и пытался как-то пообщаться с российским командиром танковой роты. Он говорил мне "Я Москва!", а я отвечал "Я Нью-Йорк!", он продолжал "Ты приезжай в Москву!", а я говорил "Ты приезжай в Нью-Йорк!". Так мы и общались», - рассказал ветеран США.
Когда командир вернулся, они отправились в обратный путь и «рассказали всем, какой радушный прием нам оказали».
Как известно, встреча союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года, встреча Советской армии и Армии США расколола остатки армии Вермахта на две части - северную и южную - и ускорила разгром фашисткой Германии. Радость встречи союзников вдохновила создателей шедевра советского кино «Встреча на Эльбе».