Опубликованы кадры морских учений «Арктический патруль - 2023»

В ходе тренировки будут отработаны скоординированные действия разноведомственной группировки сил и средств по единому замыслу и плану при возникновении угроз морской безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В акватории Баренцева моря стартовали учения «Арктический патруль - 2023» по противодействию угрозам в сфере морской безопасности. В ходе тренировки будет проверена готовность органов управления, сил и средств подразделений береговой охраны, территориальных органов ФОИВ и иных ведомств РФ по выявлению и пресечению угроз морской безопасности, связанных с захватом заложников на круизном судне, своевременным действиям по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море, оказанию помощи аварийному судну при тушении пожара и ликвидации аварийного разлива нефти в Арктике.

Также будут отработаны скоординированные действия разноведомственной группировки сил и средств по единому замыслу и плану при возникновении угроз морской безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут отработаны сценарии различных ситуаций, с которыми могут столкнуться силовики в ходе работы.

Ранее в Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем. В ближайшее время пограничники двух стран проведут совместные учения.