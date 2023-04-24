В Мурманске подписали меморандум о сотрудничестве правоохранителей на море между РФ и КНР

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В Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем. Об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Мы много сделали для того, чтобы на уровне экспертов подготовить этот документ, буквально недавно состоялось согласование на всех инстанциях, и сегодня меморандум был подписан. Меморандум предполагает расширение нашего сотрудничества по борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, контрабандой наркотиков, оружия, пресечению незаконного морского промысла и спасению людей», - рассказал Кулишов.

В ближайшее время пройдут совместные учения, которые будут включать в себя отработку элементов, указанных в новом документа, отметил руководитель Пограничной службы ФСБ.