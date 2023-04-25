Захарова заявила, что США не задумываются о реакции РФ на невыдачу виз журналистам из пула МИД
В американской администрации не думают, что на ситуацию с невыдачей виз журналистам из пула МИД России последует реакция. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете», - сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Дипломат также добавила, что об этом администрация Соединенных Штатов не думает, а также она перестала думать о своих гражданах.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ ответит демаршем в отношении Соединенных Штатов из-за невыдачи виз российским журналистам из пула российского дипломатического ведомства для освещения работы СБ ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трусостью и глупостью США данный инцидент.