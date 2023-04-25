В МИД РФ заявили о возможности отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

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В ответ на действия США Россия может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, все зависит от того, какие ракеты Штаты может разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В частности, от конкретных параметров их (ракет - Прим. ред.) дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким - применительно как к АТР, так и к Европе», - заявил Ермаков в интервью ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что несмотря на приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Россия продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Данное решение основано на соглашении от 1988 года.