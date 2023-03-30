В МИД РФ заявили о добровольном продолжении уведомлений США о пусках МБР по соглашению 1988 года

По словам замглавы МИД РФ Рябкова, все виды информобменов были временно прекращены в рамках приостановки участия РФ в ДСНВ.

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Россия, как и прежде, будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года. Об этом проинформировал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, все виды информационных обменов и другие элементы верификационной деятельности были временно прекращены в рамках приостановки участия РФ в ДСНВ. При этом, подчеркнул Рябков, Москва на добровольной основе продолжит уведомлять Вашингтон о пусках ракет по соглашению между СССР и США от 1988 года.

«Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре. И также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988-го будет нами выполняться», - приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Напомним, 28 февраля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не выходе из договора. Глава государства добавил, что Россия может начать испытания ядерного оружия, но не станет делать этого первой - только в случае, если это сделают США.