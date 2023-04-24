В МО РФ сообщили об ударе по складу ГСМ и пункту заправки техники противника под Артемовском

Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации двух бригад украинских боевиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Ракетные подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады украинских боевиков на Лисичанском направлении. Также был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-ой отдельной танковой бригады в населенном пункте Константиновка на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Подразделения артиллерии нанесли поражение позициям батальона бригады морской пехоты противника в районе Новокалиново. Огневым налетам также подвергся пункт временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады неприятеля в районе Дзержинска. Безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники.

Ранее бойцы «Южной» группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль германского производства Dingo огнем из РСЗО «Ураган». Также силы спецназа и артиллеристы сорвали две попытки ротации личного состава батальонов вооруженных формирований Украины в Белогоровке и Спорном.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов