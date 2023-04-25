Глава МО КНР Шанфу примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Глава МО Китая планирует выступить с речью и встретиться с главами делегаций для обмена мнениями по различным вопросам.

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Министр обороны Китая Ли Шанфу примет участие во встрече глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

Как передает РИА Новости, глава МО Китайской Народной Республики будет участвовать во встрече с 27 по 28 апреля, согласно опубликованному на официальном аккаунте китайского оборонного ведомства в соцсети WeChat сообщению.

Также отмечается, что министр обороны КНР выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации и другим вопросам.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая поддерживают европейскую сторону в стремлении содействовать переговорам по Украине. По словам дипломата, Пекин твердо привержен содействию мирным переговорам.