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«Чтобы вернулись сильными духом»: как медики спасают в зоне СВО бойцов и мирных жителей

Дмитрий Трунов
03:53 21.04.2023
Главными бедами мирных граждан на освобожденных территориях остаются осколочные ранения от запрещенных мин «лепесток», иностранных противопехотных мин и кассетных снарядов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Военные врачи и медперсонал Западного военного округа в зоне спецоперации помогают и военнослужащим, и мирным жителям, которые попали под удар боевиков.

Мобильные медпункты и госпитали разворачиваются практически в любом месте. Они имеют автономное отопление, электроснабжение и обеспечены нужной техникой.​

Медики «Западной» группировки войск принимают пациентов и прямо на позициях. Так получается оказать помощь максимально оперативно и избежать осложнений.

«Нужно помогать нашим ребятам. Поэтому мы берем свою силу в кулак и идем работать дальше, помогать нашим. … Случаев было много, все они разные. У нас очень замечательный коллектив. Мы друг друга поддерживаем и как-то мы бодримся», - говорит операционная медицинская сестра полевого госпиталя Анастасия.

Муж Анастасии - военный. Сама она служит в армии уже больше семи лет, награждена медалями Суворова и участника СВО. Говорит - стать военным медиком мечтала с детства, и вот теперь «по чуть-чуть» воплощает эту мечту.

Главными бедами мирных граждан на освобожденных территориях остаются осколочные ранения от запрещенных мин «лепесток», иностранных противопехотных мин и кассетных снарядов.​

«Мы развозим медикаменты гражданскому населению. Спрашиваем, что им необходимо. Делаем списки и все по списку привозим, отдаем», - рассказывает медицинская сестра полевого госпиталя Камила.

Камила здесь с начала спецоперации. Она рассказывает, что захотела поменять род деятельности - и пришла в армию сразу после учебы. В декабре прошлого года девушка получила медаль Суворова.

«Были разные травмы. Бывает, что общаешься, говоришь, что “без вас никак, надо лечиться, идти дальше”. Чтобы они вернулись сильными духом. Им приятно это слышать, что мы их поддерживаем, за них переживаем. Все они рвутся обратно. Говорят: “Лечите нас быстро. Мы идем обратно”, - рассказала Камила.

Военнослужащих и мирных привозят к военным медикам ЗВО санитарными вертолетами и автотранспортом. Они останавливают кровотечение, удаляют осколки и создают все условия для заживления, казалось бы, безнадежной раны. После этого раненых эвакуируют.

Операционные военного госпиталя работают круглосуточно. Здесь есть все, что требуется для самой эффективной работы: нужные лекарства, самое продвинутое медицинское оборудование для рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований. И главное - потрясающая сила духа.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как военные медики из госпиталя имени Вишневского спасли сержанта с пулей в сердце.

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