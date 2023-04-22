Ремонтники ЦВО показали, как освоили замену стволов артиллерийских систем в полевых условиях

Раньше такую работу выполняли только на заводах - изготовителях. Теперь можно вернуть орудия в строй за считанные часы.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа (ЦВО) впервые освоили методику ремонта и восстановления артиллерийских орудий в полевых условиях. Теперь они могут, например, заменить неисправные стволы на новые.

Раньше это делали только на заводах - изготовителях. Теперь же можно сократить время на ремонт артсистем и вернуть их в строй практически за считанные часы.

«У нас уже это на потоке, не составляет это труда. В течение двух часов мы меняем ствол», - говорит командир ремонтной роты с позывным «Затвор».

Специалисты проверяют износ каналов стволов с помощью современного оборудования. Здесь же в полевых условиях делают капитальный ремонт двигателей.​

«Заклинил коленвал - заменили. Вкладыши, поршневую группу полностью. Доводим двигатель до заводского уровня: все снимаем полностью, до голого блока, и заново собираем. Запчасти все есть», - говорит военнослужащий ремонтного подразделения с позывным «Тюмень».

«Тюмень» рассказывает, что на ремонт двигателя уходит два-три дня, в зависимости от его состояния. С «камазовскими» моторами он знаком давно.

«Я их на Севере два года собирал. Хоть и давно это было, но я помню. Руки помнят. На СВО я сам пошел. Ну, изъявил желание - помочь чем-то хотя бы, какой-то вклад свой внести. Семья одобрила - почему нет. Мой дед воевал, в Харькове погиб. Я его внук, тоже должен деда не посрамить», - говорит он.

Специалисты-ремонтники возвращают в бой бронетехнику, автотранспорт, системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу меняют на новый - прямо с завода.

Ранее «Звезда» рассказывала, как медики спасают в зоне СВО бойцов и мирных жителей.