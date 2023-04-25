Постпред Белоруссии Рыбаков объяснил, почему Запад против многополярности
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что процессы перехода мира к многополярности носят объективный характер и не зависят от нежелания западных стран их замечать.
«Хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться», - приводит РИА Новости заявление Рыбакова.
По-мнению белорусского дипломата именно невозможность остановить процесс трансформации вызывает агрессию и ожесточение Запада, стремящегося повлиять на ход истории санкциями против России и Белоруссии.
Ранее сообщалось о российско-белорусском соглашении о единой промышленной политике для поддержки совместных проектов, снижения барьеров и выпуска новых видов конкурентоспособной продукции.