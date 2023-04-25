В Кремле объяснили, почему зерновая сделка оказалась в тупике

Все дело в том, что она так и не приобрела пакетный характер, а украинские безэкипажные катера накануне вновь пытались атаковать базу Черноморского флота в Севастополе.

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Зерновая сделка оказалась в тупике, об этом на конференции по итогам визита в Нью-Йорк заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Это происходит из-за того, что соглашения так и не приобрели пакетный характер. Не видят причин для их продления после 18 мая и в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что перспективы Стамбульских договоренностей не внушают надежд. Свою лепту в их срыв вносит в том числе Киев. Как сегодня рассказали в Минобороны, надводные дроны, атаковавшие пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, были запущены из порта Одессы, который как раз используется для вывоза украинского зерна.

По такому же сценарию, как и месяц назад, накануне атаковать базу Черноморского флота в Севастополе вновь попытались украинские безэкипажные катера. В этот раз обошлось без пострадавших, хотя в четырех жилых домах выбило стекла.

Полгода назад после такой же атаки, в которой было задействовано сразу 16 беспилотников, Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Тогда возобновить ее удалось лишь благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам самой Украины, что ни ее порты, ни тем более сам гуманитарный коридор не будут использоваться для запуска дронов. Однако этого, говорят в Минобороны, так и не произошло.

Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы». Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая текущего года.

Продляя зерновую сделку в середине марта не на 120, а 60 дней Россия подчеркивала, что посылает серьезный сигнал странам Запада. Претензии Москвы были связаны с тем, что выполняется лишь украинская часть сделки, хотя сама она - и это подчеркивалось во время подписания министром обороны Сергея Шойгу в июле - носит пакетный характер. Дело не только в запрете захода российских судов в иностранные порты и страхования грузов, но и поставках в Россию соответствующих технологий, запчастей и сельхозтехники, тогда рассказывали в МИДе. Сегодня же это прокомментировали и в Кремле.

«Дело в том, что не смотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер - те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свои озабоченности до генсека ООН Антониу Гутерриша, который лично продвигал так называемую черноморскую инициативу, накануне в очередной раз довел и сам Сергей Лавров, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке.

Журналистов пула Лаврова в США фактически не допустили, выдав визы, когда самолет, которым они должны были лететь, уже находился в воздухе. С выполнением российской части зерновой сделки такая же казуистика. В Москве прогресса пока видят, заявил Лавров по итогам переговоров с Антониу Гутерришем.

«Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Это письмо требует изучения. Мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы Генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации. Будем изучать его идеи, переданные нам "на бумаге"», - заявил Сергей Лавров после встречи с Гутерришем.

Глава турецкого МИДа Чавушоглу в интервью канала tv100 указал, что прекращение зерновой сделки приведет к глобальному продовольственному кризису. Однако в Москве его истоки видят в другом. Украинское зерно закупали, в основном, развитые европейские страны, а Россия не могла даже безвозмездно передать свое сырье в Африку. Кроме того, более дешевое украинское зерно привело даже к протестам европейских фермеров, которые были вынуждены опускать цены. В итоге даже дружественная Киеву Польша запретила в принципе ввоз украинского зерна. К тому же, всех напугала информация, что в пшенице обнаружены пестициды. Действие зерновой сделки истекает 18 мая.

Ранее стало известно, почему страны Восточной Европы больше не рады украинскому зерну. Кроме Польши запрет на импорт украинского зерна уже ввели Венгрия и Словакия. Болгария начала рассматривать эту меру - заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев, правительство сейчас обсуждает данный вопрос, так как появился серьезный риск образования избытка этой продукции на внутреннем рынке.