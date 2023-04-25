«НАТО хотел развалить РФ, а в итоге сплотил»: Лавров оценил тезис о противодействии России расширению альянса

Он парировал на тезис «Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила», заявив, что «это с вашей колокольни».

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Европейцы делегировали ответственность за свою безопасность Североатлантическому альянсу, включая страны, которые в этот военный блок не входят. Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил, был ли это просчет со стороны России, поскольку граница с НАТО увеличилась.

«НАТО не собиралась останавливаться, и если вы посмотрите на развитие событий за последние годы, активнейшим образом шел процесс слияния в военных делах Евросоюза и НАТО. А недавно они подписали декларацию, в соответствии с которой Евросоюз, по сути дела, просто делегировал НАТО ответственность за обеспечение безопасности всех своих членов и гарантировал предоставление территорий стран ЕС, которые в НАТО не входят, для нужд Североатлантического альянса. И Швеция с Финляндией в первых рядах вот этого взаимодействия, все чаще участвуя в военных учениях НАТО, в других мероприятиях, которые были призваны синхронизировать военные программы натовцев и нейтральных государств», - ответил на вопрос глава МИД России Лавров.

Он добавил, что это такая красивая фигура речи, что Россия хотела не допустить расширения НАТО. Лавров указал, что «не столько мы хотели».

«Мы считали, что это необходимо предотвратить, а сколько нам еще это обещали? Несколько раз. Но тем не менее лгали. Теперь это все уже знают. Как лгали впоследствии про Минские договоренности и про многое другое» , - сообщил он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

Лавров подчеркнул, что тезис «Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила» это «с вашей колокольни, наверное».

«У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом заключаются в том, что НАТО хотела развалить РФ, а в итоге она ее сплотила», - подвел тог глава МИД России.

Ранее министр Лавров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок. Он указал на позицию России по невмешательству в дела других государств.