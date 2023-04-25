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Лавров ответил, как Россия относится к заявлению Байдена о выдвижении на второй срок

Марина Крижановская
21:01 25.04.2023
Глава МИД подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, кто, по его мнению, предпочтителен в США на пост президента, а также каковы оценка и отношение России к тому, кто становится там президентом.

Во время пресс-конференции 25 апреля в ООН, в Нью-Йорке, журналист упомянул, что Джо Байден немногим ранее заявил о намерении выдвигаться на второй президентский срок.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», - заявил министр иностранных дел.

В этот же день в Совете федерации РФ пожалели американцев из-за выдвижения Байдена на второй срок. Вице-спикер Константин Косачев сказал, что это внутреннее дело США, но ему жаль избирателей в Соединенных Штатах. 

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