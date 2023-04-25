В Совфеде пожалели американцев из-за выдвижения Байдена на второй срок

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев пожалел американских избирателей, при этом он считает, что это внутреннее дело США.

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев может лишь снова пожалеть американских избирателей по причине выдвижения президента Соединенных Штатов Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщили РИА Новости.

«Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей», - заявил Косачев.

Во вторник стало известно, что Джо Байден планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы главы США, которые пройдут в 2024 году.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Байден может занять место в списке самых глупых американских президентов Соединенных Штатов.