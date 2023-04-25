Bild: немцы раскритиковали поступок Бербок по отношению к Лаврову
Немцы раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за отказ от приглашения на заседание Совбеза ООН, где председательствовал Сергей Лавров, в пользу репатриации немецких граждан из Судана. Об этом стало известно из немецкого издания Bild.
«Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана», - следует из публикации.
Недовольные комментарии появились под постом дипломата в Twitter, в котором она написала о выступлении «за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам».
«Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие», - написано в посте.
Однако немцы больше ожидали решительных действий Германии по вопросу на Украине, которой Берлин активно поставлял вооружение.
«Именно этого от вас ждут на Украине. Займитесь, наконец, перемирием и прекратите поставки оружия», - написал читатель.
По словам другого пользователя, получается, что оружие в Судане - плохо, а оружие на Украине - хорошо. В связи с чем у него возник вопрос, точно ли Бербок министр иностранных дел.
«Потренируйтесь в "дипломатических каналах" на Судане, глядишь, договоритесь с Россией», - предложил юзер.
Еще один читатель иронично спросил, приносит ли оружие мир. Комментаторы также выразили сожаление, что глава МИД страны не говорит про мир на Украине.
Напомним, в понедельник и вторник в Совбезе ООН прошли заседания под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. На первой встрече говорили про эффективную многосторонность через защиту принципов Устава ООН. В центре внимания второй оказался вопрос по ситуации на Ближнем Востоке.