Кадры эпохи: в Историческом музее покажут работы военного фотокорреспондента Евгения Халдея

Посетители увидят отпечатки с негативов из семейного архива Халдея. В пространстве музея элементы дополненной реальности будут совмещены с оригинальными фотографиями.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Государственный исторический музей в Москве представит фотовыставку «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». Экспозиция, посвященная крупнейшему мастеру фотографии, открывается 26 апреля и будет идти до 31 мая включительно.

Выставка включает около 400 работ Халдея, сделанных в разные годы. Около 70 снимков - кадры из фонда фотографий ТАСС. В рамках экспозиции впервые будут представлены ранее не публиковавшиеся работы фотографа.

Пришедшие на выставку гости смогут увидеть фототехнику, личный дневник фотографа, семейные реликвии, документы, бывшие под грифом «секретно». Многие экспонаты будут сопровождены подлинными историческими аудиозаписями, такими как стенограмма Нюрнбергского процесса, где Халдей работал в качестве репортера.

Ранее дочь великого фотографа рассказала «Звезде», как появилось то самое знамя с легендарного снимка Халдея, с которым ассоциируется Победа в Великой Отечественной войне.