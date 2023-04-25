В Общевойсковой академии ВС РФ открыли мемориальную доску маршалу Буденному
Сегодня Маршалу Советского Союза Семену Буденному исполнилось бы 140 лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Общевойсковой академии Вооруженных сил России открыли мемориальную доску советскому маршалу Семену Буденному.
Сегодня, 25 апреля 2023 года, Семену Буденному, рожденному в 1883 году, исполнилось бы 140 лет.
Ранее внук маршала Буденного рассказал о подготовке легендарного парада 7 ноября 1941 года.
Также потомки советских маршалов, включая Буденного, посетили раненых участников спецоперации в Москве.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.