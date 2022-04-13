Потомки известных советских маршалов навестили раненых участников спецоперации в Москве

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Цель - поддержка военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Потомки советских маршалов, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, навестили раненых участников специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает Минобороны России.

Это произошло в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам мира», состоявшейся в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.

«К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников. Тех, чьи имена навечно остаются на скрижалях победной славы ратной истории нашего Отечества. Ирина Хрулева - доцент исторического факультета МГУ, где она преподает более 26 лет. Ирина Лосик - журналист, телеведущая, президент фонда сохранения культурно-исторической памяти героев войны «Наследники Победителей». Она успешно реализует патриотические, исторические общественно-значимые проекты», - говорится в сообщении от Минобороны России.

Также в сообщении перечисляются другие потомки известных военачальников. Например, Надежда Рокоссовская, кандидат филологических наук с 40-летним стажем преподавания в МГИМО. Или Алексей Говоров, руководитель предприятия ОПК.

Также раненых навестили исполнительный директор музея искусств имени Зверева Алексей Буденный, кандидат филологических наук Наталья Конева и руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артем Хрюкин.

«Наши отцы, прадеды и деды гордились бы вами», – обращаясь к военнослужащим, сказала Ирина Лосик, внучка Героя Советского Союза, Маршала бронетанковых войск О.А. Лосика.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Цель - поддержка военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов