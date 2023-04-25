Готовились к соперничеству: как СССР и США оценивали друг друга после встречи на Эльбе

США готовились развивать вооружение и СССР намеревался не отставать. В этом и прошлом году американцы запретили возложить венки к мемориальной доске на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне и российским дипломатам.

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Невзирая на союзнические отношения между советскими и американскими войсками, обе стороны готовились к военному соперничеству. Как отметил российский дипломат Андрей Бакланов, в далеком 1945-о сомневались, что политический союз с США продержится в послевоенное время.

Его отец, генерал-майор Глеб Бакланов, был одним из тех, кого командование назначило ответственным за проведение встреч с американскими военными. К 25 апреля 1945 года войска союзников вышли на берег Эльбы, чтобы объединиться с красноармейцами против фашистов.

Одним из символов той встречи является знаменитый архивный кадр: протянутые друг к другу руки над разрушенным мостом и радость на лицах солдат. Легендарная встреча стала предвестником решающего поражения нацистов.

Впоследствии задача расколоть и обессилить остатки Вермахта успешно была решена. Но в Москве понимали: гарантий того, что отношения с Вашингтоном будут безоблачными, нет. По словам сына Бакланова, незадолго до встречи союзников к командующему 34-м гвардейским стрелковым корпусом приехало руководство одного из советских тракторных заводов, который в годы войны перешел на производство танков.

«Отец спросил: "Готовитесь тракторы производить?" Он ответил: "Да не очень". Вели такой разговор с пониманием того, что, наверное, сконструированный на время войны наш военно-политический союз с Америкой вряд ли продержится в послевоенное время. Американцы собирались дальше развивать вооружение и мы не должны были отстать. Вполне возможно, что дальше наши отношения бы портились. Как оно и произошло», - рассказал «Звезде» заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.

С его слов, для встреч союзников были подготовлены протоколы. В них были и обмен подарками, и концерты, и застолья. И все же по архивным кадрам видно, какие теплые отношения были между союзниками. Встречи не проходили без обмена подарками.

Так, после совместного обеда с командующим 12-й армейской группы войск США Омаром Бредли командующий 1-м украинским фронтом Иван Конев подарил американскому военачальнику боевого коня. В ответ получил автомобиль «Виллис». Все понимали: победа близко, и во имя общей цели страны могут отложить в сторону противоречия и выстроить доверительные отношения. Однако, по воспоминаниям дочери маршала Конева, не все было искренне. Американцы надеялись на роль освободителей Европы.

Российские дипломаты из посольства в США назвали оскорбительным данное отношение Вашингтона к памяти ветеранов Второй мировой войны - американская сторона не разрешила возложить венки к мемориальной доске на Арлингтонском кладбище и нашим дипломатам. Но дух Эльбы не исчез, как и память о тех, кто 25 апреля 1945-го объединился во имя мира.