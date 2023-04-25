Посол Антонов заявил, что США второй год подряд не дали дипломатам РФ возложить венки к табличке «Дух Эльбы»

По словам российского посла, такое отношение оскорбительно не только для ветеранов РФ и США, но и для всех, кто помнит их великий подвиг.

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Соединенные Штаты второй год подряд не дали дипломатам Российской Федерации возложить венки к табличке «Дух Эльбы».

«Нам все труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен», - сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и для всех, кто помнит их великий подвиг.

Посол также указал, что «американские фронтовики и обычные граждане также бережно хранят память о великих подвигах».

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».

Ранее американский ветеран рассказал, как прошла легендарная встреча российских солдат с войсками союзников из США на Эльбе в 1945 году.