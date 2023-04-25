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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что сотрудничающих с РФ европейцев считают шпионами

Алексей Курильченко
18:17 25.04.2023
Карин Кнайсль рассказала, что СМИ нарекли ее шпионкой из-за того, что в 2014 году она посетила Москву.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Европейцев, которые продолжают сотрудничать с Россией, на родине считают шпионами, а может быть, и «еще хуже». Об этом заявила бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль, выступая на просветительском марафоне «Знание». По словам экс-дипломата, она сама попала в жернова «культуры отмены» из-за того, что осмелилась посетить Москву.

«Впервые я побывала в России весной 2014 года, я была в туристической поездке по Москве. И знаете что? Австрийская пресса весной 2022 года утверждала, что меня завербовали в качестве российской шпионки. И было это еще в 1992 году, 30 лет тому назад. Это значит, что любой нерусский человек в сегодняшней Европе, который осмеливается продолжать сотрудничать с Россией, попадает в категорию шпионов, а может быть, и еще хуже», - рассказала бывший дипломат.

Карин добавила, что была вынуждена покинуть родную Австрию три года назад и мечтает начать новую жизнь во Франции.

Ранее Кнайсль заявила, что странам Запада не интересно разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем. Она добавила, что дипломатии в решении украинского конфликта было мало, но много заявлений было о необходимости победить Россию.

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