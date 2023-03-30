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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что западным странам не нужна дипломатия на Украине

Марина Крижановская
00:44 30.03.2023
Экс-министр иностранных дел проанализировала результаты переговоров Нормандской четверки и недавно предложенные Китаем 12 пунктов мирного плана, а также заявления западных чиновников в отношении России.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что западным странам не нужна дипломатия на Украине
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что странам Запада не интересно разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем. В качестве одного из примеров она указала на Минские соглашения 2015 года, которые, по ее словам, были огромным обманом для урегулирования этого кризиса.

«Но этот выигрыш времени никогда не должен быть только в пользу одной стороны конфликта и в ущерб другой стороне. "Минск" был огромным обманом в плане переговоров по урегулированию», - приводит ее слова РИА Новости, сказанные в эфире турецкого телеканала.

Она добавила, что дипломатии в решении украинского конфликта было мало, но много заявлений было о необходимости победить Россию.

«Дипломатия - это переговоры при любых обстоятельствах. Этого мы не видели. Зато было много словесных атак. Вроде того, что "Россию нужно победить на поле боя". Вместо переговоров мы увидели танки. И такая ситуация сохраняется до сих пор», - сказала экс-глава австрийского МИД.

Она напомнила и о предложенных Китаем в конце февраля 12 пунктах мирного плана для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по ее мнению, переговорщикам нужны «доверие, нужна повестка дня, и нужно что-то вроде симметрии между партнерами».

«Когда Китай предложил свои 12 пунктов для решения конфликта, Вашингтон и Брюссель отвергли их, аргументируя это тем, что это всего лишь пункты, а не мирный план. Но то, каким образом предложение Китая было отвергнуто, было сделано очень невежливо, грубо», - подчеркнула Кнайсль.

Бывший министр иностранных дел обратила внимание, что это указывает на «очень малый интерес» ЕС И США «к тому, чтобы действительно взяться за дело».

«Потому как, например, Владимир Зеленский, украинский президент, свой интерес к этой китайской инициативе показал», - подытожила экс-глава МИД Австрии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром. Таким образом он прокомментировал перспективы конфликта на Украине.

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