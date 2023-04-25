Под председательством Лаврова в ООН обсудят Ближний Восток

Это второе заседание в Совбезе ООН под председательством Сергея Лаврова в апреле.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ООН на заседание Совета Безопасности всемирной организации по ближневосточному урегулированию, где он сегодня председательствует.

Перед началом встречи Лавров поприветствовал присутствующих. Заседание проходит в конференционном зале Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательствования на заседаниях Совбеза ООН. Темой первого дня стала эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН. На ней глава МИД заявил, что нацистский режим Киева не может представлять интересы жителей Донбасса, и напомнил о задачах, которые преследует Россия при проведении СВО на Украине. Вечером он встретился с Генсеком ООН Гутерришем.