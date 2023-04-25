Растоптать память: почему дипломатам РФ не разрешили возложить венки к табличке «Дух Эльбы»

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Генерал-майор Глеб Бакланов был одним из тех, кого командование назначило ответственным за проведение встреч с американскими военными. К 25 апреля 1945-го войска союзников вышли на берег Эльбы, чтобы объединиться с красноармейцами против фашистов. Один из символов той встречи - знаменитый архивный кадр: протянутые друг к другу руки над разрушенным мостом и радость на лицах солдат. Легендарная встреча стала предвестником решающего поражения нацистов.

С задачей расколоть и обессилить остатки верхмата впоследствии успешно справились. По архивным кадрам видно, какие теплые отношения были между союзниками. Встречи не проходили без обмена подарками. Так, после совместного обеда с командующим 12-й армейской группы войск США Омаром Бредли командующий 1-м украинским фронтом Иван Конев подарил американскому военачальнику боевого коня. В ответ получил автомобиль «Виллис».

Все понимали: победа близко, и во имя общей цели страны могут отложить в сторону противоречия и выстроить доверительные отношения. Однако, по воспоминаниям дочери маршала Конева, не все было искренне, американцы надеялись на роль освободителей Европы.

«Бредли предлагал нашим войскам оказать помощь в освобождении Праги. Отец сказал решительно, что не нужно этого делать. И мы просим американцев не пересекать ту линию красную, которая существует. Известно, что в это время Черчиль серьезно работал над тем, чтобы американские войска пошли дальше, и чтобы эта пресловутая красная линия не была замечена никем», - рассказала Наталия Конева, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы.

Но настоящими героями, чьи подвигли спасли европейские города, заслуженно стали именно советские солдаты. Хоть на Западе и стараются стереть из памяти неугодные им воспоминания. Уже второй год подряд американские власти отменяют возложение цветов к мемориалу, посвященному встрече на Эльбе в Арлингтоне. Показывая тем самым и отношение к общей истории, и к американским военнослужащим, которые боролись с нацизмом.

«В этом году и прошлом, из-за проблем между Россией и Украиной мероприятие было отменено американским правительством. И это очень плохо. Потому даже во времена Холодной войны это был некий мост взаимодействия, который, по-моему мнению, необходим чтобы прийти к миру. Мы должны помнить, что мы были союзниками, и подобные мероприятия - хороший способ напомнить об этом», - подчеркнул офицер военной разведки США Фрэнк Кон.

В российском посольстве в США назвали оскорбительным отношение Вашингтона к памяти ветеранов Второй мировой войны. Американская сторона не разрешила возложить венки к мемориальной доске на Арлингтонском кладбище и нашим дипломатам. Но дух Эльбы не исчез. Как и память о тех, кто 25 апреля 1945-го объединился во имя мира.