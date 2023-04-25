Вучич заявил, что Сербия готова пересмотреть отношение к территориальной целостности Украины

Он предупредил, что предстоящее 16 и 17 мая голосование в Рейкьявике теперь может пройти по-другому.

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В Сербии заговорили о том, что стоит изменить свое отношение к целостности территории Украины. Отмечено, что данный шаг сербской стороны вызван противлением территориальной целостности Сербии. С данным заявлением выступил президент Александр Вучич.

В частности, он готов пересмотреть внешнюю политику страны по отношению к Украине после голосования комитетом министров 24 апреля относительно принятия непризнанного Косово в Совет Европы. Этот вопрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Таким образом Вучич прокомментировал голосование украинского представителя по вопросу членства непризнанного Косово в СЕ. В своем обращении к нации он призвал не спешить бросаться защищать любой ценой чужую целостность территории.

«Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой? Мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии. Это очень важно, и это будут значительные изменения в нашей политике, не тектонические, но глубокие и существенные», - приводит его слова ТАСС.

Вучич отметил, что во время прошедшего заседания Украина просила перерыв для консультации с американскими представителями до начала голосования. Он добавил, что саммит Совета Европы, который состоится 16 и 17 мая в столице Исландии, может пройти по-другому. Тогда пройдет голосование, на котором «все должны будут высказаться за территориальную целостность Украины и Молдавии».

«Проблема в том, что для них любое решение принимается консенсусом, а когда нет консенсуса - нет решения, а они как раз все хорошо подготовили. Нелегко быть единственными из 46 стран, и это привело бы Сербию в нелегкую позицию. Вчера воздержание от голосования по вопросу членства Косово в СЕ было равноценно признанию Косово», - подчеркнул лидер Сербии.

В середине апреля Вучич заявлял, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине. Также глава Сербии сообщил, что проукраинские силы делают все, чтобы испортить его отношения с президентом России Владимиром Путиным.