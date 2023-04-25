Артиллерист Чайка объяснил, почему больше не важна высота, на которой находится враг

Для разведки и корректировки артиллерийского огня используются дроны, с помощью которых можно следить за перемещением противника.

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Командир взвода казачьей бригады с позывным Чайка рассказал, что в зоне боевых действий не имеет значения, на какой высоте находится противник, поскольку его можно обнаружить с помощью беспилотника.

«Воздух есть воздух, с воздуха видно намного больше, чем с земли, не играет роли высота, на которой находится противник, с высоты, на которой мы, видно далеко, глубоко, поэтому все отлично», - пояснил он.

Боец добавил, что сейчас задача его подразделения - действовать активно и не давать окопаться противнику. По словам Чайки, вместе с товарищами он каждый день поражает блиндажи, опорные пункты противника, пулеметные и гранатометные точки, постоянно работает разведка на земле, а также БПЛА в воздухе.

Он также рассказал, что сложно корректировать огонь артиллерии во время сильного ветра. Если ветер сопутствует полету снаряда, артиллеристы ведут боевую работу, а при противоположном ветре они не стреляют, поскольку есть риск попасть по своим, добавил боец.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации наградили отличившихся членов штурмовых групп ЦВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.