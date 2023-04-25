Армия В зоне спецоперации наградили отличившихся членов штурмовых групп ЦВО Представитель командования вручил бойцам орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: О состоявшемся в зоне спецоперации награждении проявивших мужество и героизм бойцов штурмовых групп Центрального военного округа сообщило Минобороны России. Награды были вручены в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Представитель командования вручил орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу». «Торжественное мероприятие было дополнено концертной программой ансамблей песни и пляски Самарского гарнизона "Волжские казаки" и Центрального военного округа. На импровизированной сцене музыкальные коллективы исполнили множество музыкальных и песенных номеров», - говорится в сообщении. Бойцы овациями поблагодарили артистов за поддержку и хорошее настроение. Ранее сообщалось, что российские танкисты разгромили опорные пункты врага на востоке Угледара. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика