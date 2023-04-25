В зоне спецоперации наградили отличившихся членов штурмовых групп ЦВО
О состоявшемся в зоне спецоперации награждении проявивших мужество и героизм бойцов штурмовых групп Центрального военного округа сообщило Минобороны России.
Награды были вручены в одном из тыловых районов боевого соприкосновения. Представитель командования вручил орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу».
«Торжественное мероприятие было дополнено концертной программой ансамблей песни и пляски Самарского гарнизона "Волжские казаки" и Центрального военного округа. На импровизированной сцене музыкальные коллективы исполнили множество музыкальных и песенных номеров», - говорится в сообщении.
Бойцы овациями поблагодарили артистов за поддержку и хорошее настроение.
Ранее сообщалось, что российские танкисты разгромили опорные пункты врага на востоке Угледара.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.