В Военном университете имени Невского обсудили опыт спецоперации при подготовке офицеров
Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опыт, полученный в ходе спецоперации, нужно использовать при подготовке офицеров. Об этом говорили на конференции, которая прошла в Военном университете имени Александра Невского.
Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.
В рамках торжественной части состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Военным университетом и Донецким высшим общевойсковым командным училищем.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры ударов экипажа Ми-35 по украинским позициям в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.