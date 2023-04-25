В Военном университете имени Невского обсудили опыт спецоперации при подготовке офицеров

Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.

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Опыт, полученный в ходе спецоперации, нужно использовать при подготовке офицеров. Об этом говорили на конференции, которая прошла в Военном университете имени Александра Невского.

Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.

В рамках торжественной части состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Военным университетом и Донецким высшим общевойсковым командным училищем.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры ударов экипажа Ми-35 по украинским позициям в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.