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В Военном университете имени Невского обсудили опыт спецоперации при подготовке офицеров

17:10 25.04.2023
Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опыт, полученный в ходе спецоперации, нужно использовать при подготовке офицеров. Об этом говорили на конференции, которая прошла в Военном университете имени Александра Невского.

Специалисты отметили значение психологической и военно-политической работы, обсудили вопросы боевой устойчивости личного состава и особенности информационного противоборства в ходе военного конфликта.

В рамках торжественной части состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Военным университетом и Донецким высшим общевойсковым командным училищем.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры ударов экипажа Ми-35 по украинским позициям в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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