Опубликованы кадры ударов экипажа Ми-35 по украинским позициям в зоне СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева побывала на борту вертолета Ми-8 и показала уникальные кадры его работы. Кроме того, запечатлены кадры боевой работы ударного Ми-35. Съемочная группа сопроводила Ми-35, который получил приказ уничтожить позиции украинских боевиков на одном из направлений спецоперации. Основная задача - не попасть в зону действия ПВО противника.

Взлет был произведен точно по времени. Полет совершался на предельно малой высоте, чтобы боевики не смогли заметить вертолет. Уходить от обстрелов, например, от ЗРК Stinger, помогает бортовой комплекс обороны, который воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, тем самым уводя их от машины на ложные цели.

Вертолет развивает скорость свыше двухсот километров в час и летит на высоте примерно десяти-пятнадцати метров над землей. Из иллюминатора видно нашу артиллерию, которая готова в любой момент нанести удар по противнику. Вооружение Ми-35 может уничтожить опорные пункты националистов, хранилища боеприпасов, артиллерию, танки и БТР.

Тем временем вертолет постоянно маневрирует влево-вправо. Это элемент тактики, чтобы ПВО противника не засекло. Затем Ми-35 выныривает из-за деревьев, резко задирает нос и выпускает неуправляемые авиационные ракеты, попадая точно в цель. Через несколько минут вертолет приземлился на поле, чтобы забрать раненых из пункта временной эвакуации. В кратчайшее время пехота поднялась на борт.

И вертолет снова взлетел буквально за считанные секунды. Военнослужащий с позывным Соловей рассказал, что мысли о родных и любимых помогают ему преодолевать самые сложные моменты в зоне СВО.

«Нас ждут дома! Дождутся! Победа будет за нами!», - сказал Соловей.

Тем временем съемочная группа вернулась на аэродром и пообщалась с летчиками, которые в день выполняют по четыре-пять боевых вылетов.

«Самое сложное - это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она никогда не подводила», - утверждает командир экипажа с позывным Кабан.

Также командир экипажа вертолета МИ-35 рассказал, что люди, когда видят их в небе, всячески поддерживают.

«Мимо пролетаем, всегда машут руками. Мы тоже в ответ или крыльями покачиваем. Всегда смотрим на позитиве. Люди нас ждут!», - поделился командир экипажа вертолета с позывным Ворчун.

Поддержка, позитив и юмор стали, пожалуй, неотъемлемой частью работы летчиков. Это помогает легче переносить нагрузки и стресс. Ведь не успев прибыть на аэродром, пилот получает новый приказ и снова отправляется на задание, рискуя жизнью.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.