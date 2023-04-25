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Российские танкисты разгромили ряд украинских укрепрайонов на востоке Угледара

Александр Федорчак
05:00 25.04.2023
Основная трудность ведения боевых действий состоит в том, что бойцам приходится работать без видимости цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бронегруппа высаживается, чтобы занять более выгодные позиции. Это Угледар, а точнее его окраины - район северных дач. Тяжелые бои здесь не прекращаются даже ночью. Каждая улица со всех сторон простреливается украинскими боевиками.

Бойцы группировки «Восток» продолжают продвижение, невзирая на численное превосходство противника. Борьба идет за каждый дом. Жарко сейчас и на подходе к южным дачам. Бои происходят за каждую лесопосадку. Наши подразделения бьют по врагу из всех видов оружия.

Поддержку нашей пехоте во время наступления оказывают танковые подразделения. Один из новеньких танков - Т-80БВМ, который замаскирован в лесополосе и готовится к тому, чтобы нанести удар по вражескому укрепленному пункту. Стрельба ведется из закрытых позиций.

«Основная трудность в том, что приходится работать без видимости цели. Приходится работать по данным, которые дает нам корректировщик», - сказал наводчик танка с позывным Локи.

Предыдущий Т-72 боевики подбили. В настоящее время он находится в ремонте. Из членов экипажа никто не пострадал. Чего не скажешь о националистах, которые тогда потеряли несколько БМП и танк Т-80. Но основная цель - это так называемые углесборочные станции, где у противника находятся командные пункты.

«Там у противника находятся глаза. Они оттуда все видят. Мы периодически уничтожаем их камеры. Наблюдателей», - отметил командир танкового батальона с позывным Башкир.

Причем работа осуществляется фактически вслепую из лесопосадки или вообще из специального оборудованного блиндажа. Координаты нашим танкистам приходят от разведки, которая находит огневые позиции или укрепления врага с помощью беспилотников.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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