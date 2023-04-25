В стране и мире Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов Вероника Волосунова В качестве причины для высылки названа несовместимая с Венской конвенцией о дипотношениях деятельность. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Швеция приняла решение выслать пятерых российских дипломатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрема. «Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. <...> Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», - заявил министр. В российском МИД сообщили, что Москва подготовит ответные меры на произошедшее. Ранее Германия приняла решение о массовой высылке дипломатов РФ. Берлин такое решение объяснил желанием уменьшить «присутствие спецслужб». В МИД России считают, что таким образом власти ФРГ начали проводить курс на разрушение двусторонних отношений. Москва ответила на решение высылкой 20 немецких дипломатов из России. Экспертное мнение и аналитика