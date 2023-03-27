Патрушев назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн

Москва будет только приветствовать решение США двигаться к демократии и прекратить унижать своих союзников-вассалов, сказал секретарь Совбеза РФ.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал США «чемпионом» по количеству развязанных войн в разных частях мира, а также нарушениям суверенитета других стран. По его словам, если Вашингтон примет решение двигаться к демократии и прекратит унижать своих союзников-вассалов, Москва будет это только приветствовать.

«К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», - сказал Патрушев в интервью «Российской газете» накануне второго «саммита за демократию», организованного США.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вторая холодная война будет намного опаснее первой. По его словам, новая холодная война может начаться между Вашингтоном и Пекином.