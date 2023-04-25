Минобороны России: уничтожена украинская РЛС наведения целей для С-300

Вражеская радиолокационная станция находилась в районе населенного пункта Селидово на территории ДНР.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской РЛС наведения целей для комплекса С-300. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 98 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 124 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Неждановка (Харьковская область), Куземовка, Тополи, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Кирилловка, Торское (ДНР), Новоукраинское, Басань, Любимовка (Запорожская область), Князе-Григорьевка (Херсонская область).

С начала спецоперации враг недосчитался 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 849 танков и других боевых бронированных машин, 1 094 боевых машин РСЗО, 4 655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 762 единиц специальной военной автотехники.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заметил, что противник потерял до 360 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.