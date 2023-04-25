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Найденную в московском метро гранату увезли на полигон для изучения

Вероника Волосунова
15:15 25.04.2023
На полигоне опасную находку будут обследовать дальше.
Найденную в московском метро гранату увезли на полигон для изучения
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Обнаруженная у пассажира московского метрополитена граната вывезена специалистами-взрывотехниками на полигон для дальнейшего осмотра и изучения. Об этом сообщили «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города. 

Напомним, сегодня утром у одного из пассажиров при входе на станцию «Лермонтовский проспект» была обнаружена граната. Северный вестибюль станции временно закрыли для входа и выхода. При этом поезда метро продолжили следовать по расписанию. В настоящее время ограничений движения на станции нет.

Ранее в Москве эвакуировали многоэтажку из-за предмета, похожего на гранату. Опасную находку нашли за электрощитком на первом этаже.

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