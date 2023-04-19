SHOT: в Москве эвакуируют многоэтажку из-за предмета, похожего на гранату

Опасная находка была обнаружена на первом этаже жилого дома на Большой Филевской улице.

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В Москве в жилом многоквартирном доме спрятали предмет, похожий на гранату, передает Telegram-канал SHOT. Как утверждается, есть угроза взрыва.

Инцидент произошел в доме на Большой Филевской улице. Было добавлено, что опасную находку обнаружили за электрощитком на первом этаже.

В настоящий момент из дома эвакуируют людей. По предварительным данным, это может быть Ф-1.

В конце февраля в Москве оцепили грузовик из-за похожего на гранату предмета под ним. Предполагалось, что это Ф-1. Однако впоследствии оказалось, что это страйкбольная граната, которая не представляет опасности.