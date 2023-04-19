NYT: санкции США и ЕС не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов

Россия получает электронные компоненты из Китая, Казахстана, Армении и других стран, сообщает издание.

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Россия продолжает импорт электронных компонентов для оборонной промышленности на миллионы долларов, несмотря на санкции. Об этом во вторник сообщает газета New York Times со ссылкой на данные со встречи чиновников США и Евросоюза.

«В конце прошлого месяца американские и европейские официальные лица обменивались информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые «просачиваются» на территорию России», - говорится в публикации.

По информации издания, чипы и другие электронные компоненты, включая восемь особо чувствительных технологий, поступают в РФ через Казахстан, Армению и другие страны. В частности, существенно вырос импорт в Россию из Китая. В материале подчеркивается, что торговлю чипами контролировать крайне сложно, учитывая их повсеместное распространение.

«В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз объединяются, чтобы снабдить украинцев оружием для борьбы с Россией, Россия использует их собственные технологии , чтобы дать отпор», - отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают введение санкций против предприятий Китая, Северной Кореи и Ирана за поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях.