В стране и мире Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США Елизавета Потейчук При этом журналист подчеркнул, что США хотели шантажировать Москву подрывами на «Северных потоках», чтобы предотвратить спецоперацию на Украине. © Фото: Yuri Gripas, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден претендует на место в списке самых глупых американских лидеров после Второй мировой войны. Такое мнение высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «У Байдена определенно есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США после (Второй. - Прим. ред.) мировой войны. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии были проблемы с обеспечением процветания страны и теплом в жилищах граждан, это не умно», - сказал Херш в беседе с изданием Tichys Einblick. Журналист также убежден, что Вашингтон хотел шантажировать Москву подрывом газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине. Ранее Сеймур Херш заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на «Северных потоках» - это попытка ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме Джо Байдена. Экспертное мнение и аналитика