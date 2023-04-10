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Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США

Елизавета Потейчук
15:15 10.04.2023
При этом журналист подчеркнул, что США хотели шантажировать Москву подрывами на «Северных потоках», чтобы предотвратить спецоперацию на Украине.
Херш заявил, что у Байдена есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США
© Фото: Yuri Gripas, CNP, Globallookpress
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Президент США Джо Байден претендует на место в списке самых глупых американских лидеров после Второй мировой войны. Такое мнение высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«У Байдена определенно есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США после (Второй. - Прим. ред.) мировой войны. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии были проблемы с обеспечением процветания страны и теплом в жилищах граждан, это не умно», - сказал Херш в беседе с изданием Tichys Einblick.

Журналист также убежден, что Вашингтон хотел шантажировать Москву подрывом газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине.

Ранее Сеймур Херш заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на «Северных потоках» - это попытка ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме Джо Байдена.

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