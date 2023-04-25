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Кабмин отозвал поправки о повышении налога для уехавших россиян

Алексей Курильченко
14:21 25.04.2023
В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений.
Кабмин отозвал поправки о повышении налога для уехавших россиян
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Российское правительство отозвало поправки в закон о налогах. Они включат в себя в том числе повышение НДФЛ для россиян, уехавших из страны и утративших налоговое резидентство РФ.

В пресс-службе кабмина отметили, что в законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до его направления в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, проект предусматривает, что с россиян, работающих за рубежом и утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься налог на доходы физлиц в размере 30% доходов. Речь идет о гражданах РФ, которые, будучи за границей, используют для работы российский сегмент Интернета или размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

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