Боевики в Судане захватили лабораторию с образцами болезней

Среди образцов заболеваний в этой лаборатории есть полиомиелит и корь. В ВОЗ заявили об «огромном биологическом риске».

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Боевики в Судане захватили государственную лабораторию с образцами заболеваний, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как утверждает представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид, существует огромный биологический риск в связи с захватом лаборатории.

В Судане с середины апреля идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. В ходе конфликта, охватившего столицу Хартум и крупные города страны, стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По предварительным данным, погибли более 420 человек, по меньшей мере 2 600 получили ранения.

Ранее сообщалось, что посольство РФ готовит эвакуацию из Судана 140 человек.