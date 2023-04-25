Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом

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Британский актер Дэниел Рэдклиф, известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, впервые стал отцом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Журналисты запечатлели на фото артиста, гуляющего с детской коляской. Известно, что Рэдклифф уже более 10 лет встречается с американской актрисой Эрин Дарк. Официально пара еще не сообщила о пополнении в семье.

В 2020 году Рэдклифф заявил о готовности сняться в продолжении истории о приключениях Гарри Поттера, но при условии, что автор оригинального произведения Джоан Роулинг не будет принимать участия в производстве картины.