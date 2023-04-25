В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев заявил, что мировой войны все еще можно избежать

Тимур Шерзад
11:39 25.04.2023
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что мир находится в состоянии болезни.
© Видео: Знание © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мировой войны все еще можно избежать. Он сказал об этом в ходе общения с участниками марафона «Знание».

По словам Медведева, текущий мир находится в состоянии болезни, и, возможно, находится на пороге новой мировой войны. 

«Является ли она неизбежной? Нет, не является», - заметил заместитель председателя Совбеза. 

Дмитрий Медведев отметил, что империи никогда не распадаются просто так, без последующих войн. По его словам, после распада Советского Союза большого конфликта удавалось избегать почти 30 лет. 

Кроме этого, Медведев несколько раз подчеркнул, что Запад и НАТО понимают исключительно язык силы - и никакой другой. Именно поэтому им должен быть противопоставлен именно фактор силы.

Ранее на марафоне «Знание» выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал НАТО инструментом войны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:40 В стране и мире
Видео
Масштабный пожар в забайкальском селе сняли на видео
11:06 В стране и мире
Посол Антонов заявил, что США второй год подряд не дали дипломатам РФ возложить венки к табличке «Дух Эльбы»
10:21 В стране и мире
Видео
Посол Молдавии Дарий назвал конструктивным свой визит в МИД РФ
09:40 В стране и мире
Захарова заявила, что США не задумываются о реакции РФ на невыдачу виз журналистам из пула МИД
09:03 В стране и мире
В МИД РФ заявили о возможности отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности
Популярное
Врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Романа Костомарова
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Уголовное дело возбудили против лидера группы «Несчастный случай» Кортнева
Оператор Путина рассказал о реакции военных на неожиданный приезд президента в зону СВО
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.