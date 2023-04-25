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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мировой войны все еще можно избежать. Он сказал об этом в ходе общения с участниками марафона «Знание».

По словам Медведева, текущий мир находится в состоянии болезни, и, возможно, находится на пороге новой мировой войны.

«Является ли она неизбежной? Нет, не является», - заметил заместитель председателя Совбеза.

Дмитрий Медведев отметил, что империи никогда не распадаются просто так, без последующих войн. По его словам, после распада Советского Союза большого конфликта удавалось избегать почти 30 лет.

Кроме этого, Медведев несколько раз подчеркнул, что Запад и НАТО понимают исключительно язык силы - и никакой другой. Именно поэтому им должен быть противопоставлен именно фактор силы.

Ранее на марафоне «Знание» выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал НАТО инструментом войны.