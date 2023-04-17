Очевидцы сняли на камеру мощный пожар на трассе в Тюмени

Пожар начался еще утром в понедельник, его пытаются потушить сотрудники МЧС.

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Сильный ландшафтный пожар полыхает на Велижанском тракте в Тюмени. Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео с места, на которых видны всполохи огня и поднимающийся густой дым.

По данным портала 72.RU, пожар начался еще утром в понедельник. На месте работали пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава МЧС. В ведомстве пояснили, что горит сухая растительность. Пожарные продолжают тушить возгорание.

Ранее в Свердловской области из-за ландшафтного пожара пламя охватило 20 жилых домов. Пострадавших в результате происшествия не было.