Врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Романа Костомарова
Сообщается, что все показатели фигуриста в норме.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова оценивается как стабильное, все показатели в норме.
Как сообщает Пятый канал, спортсмен начал работу по восстановлению с врачами-реабилитологами после длительного обездвиживания.
Также говорится, что специалисты помогают Костомарову в развитии подвижности конечностей и работают над восстановлением легких фигуриста.
Ранее появилась информация, что перед протезированием Роману Костомарову проведут несколько операций. Также сообщалось, что российскому спортсмену потребуется время на адаптацию.