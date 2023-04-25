В стране и мире Врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Романа Костомарова Игнат Далакян Сообщается, что все показатели фигуриста в норме. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Состояние российского фигуриста Романа Костомарова оценивается как стабильное, все показатели в норме. Как сообщает Пятый канал, спортсмен начал работу по восстановлению с врачами-реабилитологами после длительного обездвиживания. Также говорится, что специалисты помогают Костомарову в развитии подвижности конечностей и работают над восстановлением легких фигуриста. Ранее появилась информация, что перед протезированием Роману Костомарову проведут несколько операций. Также сообщалось, что российскому спортсмену потребуется время на адаптацию. Экспертное мнение и аналитика