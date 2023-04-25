ЦПВС: в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела ранен сирийский военнослужащий

Всего с 7 февраля проведено 200 гуманитарных акций, сообщили в ЦПВС.

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Центр по примирению враждующих сторон и группировка войск (сил) ВС РФ в Сирии продолжают проведение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи населению, пострадавшему от землетрясения. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

«В населенных пунктах Эт-Табия провинции Ракка, Хумайра провинции Камышлия проведено две гуманитарные акции. Всего с 7 февраля проведено 200 гуманитарных акций», - сообщил Гуринов.

Также в ЦПВС сообщили, что зафиксированы снайперские обстрелы правительственных войск в провинции Алеппо. По словам Гуринова, был ранен один сирийский военнослужащий.

Ранее спецназ Сирии и экипажи ВКС РФ провели учения, где уничтожили условных террористов в провинции Хама. За ходом подготовки следили командование группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии и руководящий состав Вооруженных сил САР.