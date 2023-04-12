Сирийские спецназовцы и экипажи ВКС РФ уничтожили условных террористов в провинции Хама

В учении приняли участие Су-24 ВКС РФ, а также сирийский спецназ и артиллерия.

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Подразделения сирийского спецназа и экипажи ВКС РФ в ходе учения в провинции Хама провели наступательную операцию на позиции условных террористов.

По легенде учений, противник попытался провести наступление на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Командование российской группировки войск совместно с армией САР приняло решение провести наступательную операцию по освобождению захваченного условным противником населенного пункта.

Экипажи Су-24 ВКС РФ совместно с сирийской артиллерией нанесли поражение по критически важным объектам условного противника. Затем тактический воздушный десант сирийской 25 дивизии специального назначения «Тигры» с вооружением на российских парашютных системах «Арбалет-2» высадился с высоты 1500-3000 метров по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ в зону проведения операции.

Су-24 уничтожили находящихся в населенном пункте «террористов». При проведении операции также применялась высокоманевренная автомобильная и бронетехника.

За действиями военнослужащих наблюдали командование группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии и руководящий состав вооруженных сил САР.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал суверенитет и территориальную целостность Сирии приоритетом для Москвы, говоря о переговорах Владимира Путина и президента САР Башара Асада.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.