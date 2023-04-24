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Опубликованы кадры тренировок бойцов ВС РФ на полигоне в тыловой зоне СВО

Игнат Далакян
Алексей Огренич
09:47 24.04.2023
Если нет боевых задач, бойцы ВС РФ используют время, чтобы довести до автоматизма навыки в стрельбе и владении оружием.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боевые тренировки военнослужащих не прекращаются и в тыловой зоне спецоперации. Современный боец должен быть универсальным. Кто хорошо владеет стрельбой из пулемета, учится стрелять из подствольного гранатомета и наоборот. Тренируются группами - одни штурмуют, другие прикрывают. В большинстве своем все бойцы опытные и не раз были на передовой.

«Двадцать четвертого октября, сюда приехал по началу конечно было не как в своей тарелке себя чувствовал, но потом со временем все привыкается. Коллектив, ребята хорошие попались, до сих пор все вместе. Друзья можно сказать», - сказал военнослужащий с позывным Тихан.

Здесь, говорят защитники, формируется ответственность, решительность и личная храбрость, необходимая для выполнения любой боевой задачи. Порой нашим военнослужащим нужно успеть спасти раненого товарища.

«Нашему парню в ногу прилетел осколок, в двух местах сломал ногу ему, все находились, медик все обработал, жгут наложили, носилки, и все вместе тащили, далеко тащили… все хорошо сейчас, в госпитале находится», - поделился военнослужащий.

Помогают и командиры, они знают свою работу, ведут своих подчиненных по этому не легком пути, обучают всему что нужно для победы. Ведь нет для командира в бою ничего ценнее жизни солдата.

«Корпус должен стоять прямо что бы плита защищала тебя, понял, что бы пуля не зашла сюда», - объясняет инструктор.

А когда нет боевых задач военнослужащие используют время, чтобы доводить до автоматизма навыки в стрельбе и владении оружием.

На полигоне военнослужащие отрабатывают движения малыми группами. Командир с РПГ двинулся вперед, двое прикрывающих ведут огонь. Кричит «Выстрел!» и поражает цель.

«На плюс все отлично у них, жалоб нет. Какие предложения поступают - отрабатываем. А так, чувствуют бодренько, все понимают куда попали и за что мы здесь боремся, у всех есть понимание», - рассказал инструктор по огневой подготовке с позывным Кракен.

Каждого здесь обучают и как правильно оказать первую медпомощь - забинтовать раненого, наложить жгут. Здесь каждая секунда на счету.

Не менее важна поддержка родных, которые ждут своих героев дома, где-то далеко.

Ранее российские бойцы показали, как проходит тренировка на полигоне в тыловой зоне спецоперации.

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